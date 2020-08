Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Intel : accords de rachats d'actions accélérés Cercle Finance • 20/08/2020 à 10:07









(CercleFinance.com) - Intel a annoncé mercredi soir des accords de rachats d'actions accélérés pour racheter pour dix milliards de dollars de ses propres actions, rachats que le géant des microprocesseurs financera avec des ressources existantes. Selon les termes de ces accords, le groupe de Santa Clara (Californie) recevra une première livraison de l'ordre de 166 millions d'actions, le règlement final devant intervenir vers la fin de l'année 2020. Après la réalisation de ces accords, Intel aura racheté un total d'environ 17,6 milliards de dollars d'actions, sur les 20 milliards de dollars de rachats prévus, tel qu'annoncé en octobre de l'année dernière.

Valeurs associées INTEL NASDAQ -0.66%