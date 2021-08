Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Intel : accord avec la Défense US autour des semi-conducteurs information fournie par Cercle Finance • 23/08/2021 à 12:56









(CercleFinance.com) - Intel annonce avoir signé un accord avec le ministère de la Défense des États-Unis pour fournir des services de fonderie de semi-conducteurs dans le cadre de la première phase du programme Rapid Assured Microelectronics Prototypes - Commercial (RAMP-C). Le programme RAMP-C a été créé pour faciliter l'utilisation d'un écosystème de fonderies de semi-conducteurs basé aux États-Unis et fabriquer les circuits personnalisés de pointe requis pour les systèmes critiques du ministère de la Défense. Intel Foundry Services, activité de fonderie d'Intel, dirigera les opérations et s'associera avec des leaders de l'industrie, notamment IBM, Cadence, Synopsys et d'autres, pour répondre aux besoins du gouvernement américain en matière de conception et de fabrication de circuits intégrés.

Valeurs associées INTEL NASDAQ -0.82%