Intel: accord autour des semi-conducteurs en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 19/06/2023 à 16:19

(CercleFinance.com) - Intel annonce avoir signé une lettre d'intention avec le gouvernement fédéral allemand portant sur un site de fabrication de pointe prévu par Intel à Magdebourg, la capitale de l'État de Saxe-Anhalt en Allemagne.



L'accord englobe notamment un investissement accru d'Intel dans le site, qui devrait maintenant s'élever à plus de 30 milliards d'euros pour deux installations de semi-conducteurs uniques en leur genre en Europe, ainsi qu'un soutien gouvernemental accru qui comprend des incitations.



Intel a acquis le terrain pour le projet en novembre 2022, et la première installation devrait entrer en production dans quatre à cinq ans, après l'approbation par la Commission européenne du programme d'incitations.



Compte tenu du calendrier actuel et de l'ampleur de l'investissement, Intel prévoit de déployer ses solutions les plus avancées de 'l'ère Angstrom' dans cette installation.



Pour rappel, un Angstrom désigne l'unité de mesure inférieure au nanomètre, marquant ainsi le passage à une unité de gravure plus fine que le nanomètre.



Intel précise que le site de Magdebourg servira les produits Intel et les clients Intel Foundry Services.