Intel: a présenté ses innovations lors des Hot Chips 2024

(CercleFinance.com) - Intel a présenté ses dernières avancées technologiques lors de la conférence Hot Chips 2024, mettant en avant ses innovations dans les cas d'utilisation de l'IA, du centre de données au PC, en passant par le réseau et l'edge.



Parmi les nouveautés, Intel a dévoilé son premier chiplet d'interconnexion optique pour le calcul (OCI), ainsi que des détails sur le SoC Intel Xeon 6 (Granite Rapids-D), prévu pour 2025, et conçu pour optimiser les performances et l'efficacité énergétique, notamment pour les environnements edge.



Intel a également présenté le processeur client Lunar Lake, conçu pour améliorer l'efficacité énergétique et les performances graphiques et IA des PC de nouvelle génération.





