Intel: 33 milliards d'euros vont être investis en Europe information fournie par Cercle Finance • 15/03/2022 à 15:22

(CercleFinance.com) - Intel a annoncé mardi qu'il allait investir plus de 33 milliards d'euros afin de renforcer ses capacités de recherche et de production au sein de l'Union européenne.



Le fabricant de puces explique qu'il prévoit de consacrer une enveloppe de 17 milliards d'euros à la construction d'une gigantesque usine à Magdebourg, à l'est du pays.



Ce site qui se situera 'à la pointe du progrès', et devant entrer en service en 2027, se traduira par la création de plus de 3000 postes, fait-il valoir dans un communiqué.



Au-delà de la 'mega fab' allemande, Intel compte ouvrir en France un nouveau 'hub' qui sera dédié aux activités de recherche et développement (R&D) et de conception.



Le site de Saclay devrait permettre la création de 1000 nouveaux postes technologiques, dont 450 d'ici à la fin 2024.



La France deviendra par ailleurs le siège social européen d'Intel pour ce qui concerne l'informatique haute performance et l'intelligence artificielle.



Intel a également l'intention d'investir dans la recherche et développement, la production et les services de fonderie de puces en Irlande, en Italie, en Pologne et en Espagne.



Le groupe américain rappelle qu'il a prévu d'investir un total de 80 milliards d'euros dans l'Union européenne au cours des 10 ans à venir.