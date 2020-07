Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client IntegraGen : vers une OPA amicale par OncoDNA Cercle Finance • 09/07/2020 à 14:15









(CercleFinance.com) - IntegraGen annonce un accord aux termes duquel la société belge OncoDNA va déposer un projet d'offre publique d'achat amicale en numéraire portant sur les actions IntegraGen, au prix unitaire de 2,20 euros, soit une prime de 36,2% sur le dernier cours de clôture. 'Cette opération associerait l'expertise d'OncoDNA en termes de médecine de précision en oncologie au savoir-faire d'IntegraGen dans les services de séquençage ADN et analyses bio-informatiques', souligne la société. Par ailleurs, le spécialiste du décryptage du génome humain affiche un chiffre d'affaires au titre du premier semestre 2020 de 4,7 millions d'euros, en croissance de 13%, ainsi qu'une position de trésorerie de 5,8 millions.

