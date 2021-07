Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client IntegraGen : la trajectoire de croissance confirmée Cercle Finance • 16/07/2021 à 12:05









(CercleFinance.com) - IntegraGen a fait état vendredi d'une légère croissance de ses revenus au titre du premier semestre en dépit de l'impact toujours palpable de la pandémie de Covid. Le spécialiste du décryptage du génome humain souligne néanmoins que la nette augmentation de ses prises de commandes lui permet d'anticiper la poursuite de sa dynamique de croissance au second semestre. La société, qui réalise des analyses génomiques pour les laboratoires académiques et privés, présente un chiffre d'affaires non audité de 4,8 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année, soit une hausse de 2%. IntegraGen, qui appartient désormais à la société belge OncoDNA, affichait à la fin du mois de juin une position de trésorerie de 4,3 millions d'euros, correspondant à une consommation de près de 850.000 euros par rapport au 31 décembre 2020. Cotée à la Bourse de Paris, l'action progressait de plus de 3,8% vendredi matin suite à la parution de ces chiffres.

Valeurs associées INTEGRAGEN Euronext Paris +3.85%