IntegraGen: dopé par une croissance annuelle à deux chiffres

(CercleFinance.com) - L'action IntegraGen bondit vendredi à la Bourse de Paris, le spécialiste de la génomique du cancer et des maladies génétiques ayant annoncé une nouvelle croissance à deux chiffres de son activité en 2021.



L'entreprise - qui réalise des analyses génomiques pour des laboratoires académiques et privés - indique que son chiffre d'affaires annuel a progressé de 21% pour se monter à 10,9 millions d'euros.



Il s'agit de la première fois que la société dépasse le seuil des dix millions d'euros de revenus.



Cette croissance a été notamment générée par les revenus issus de la plateforme de microbiologie mutualisée opérée pour l'Institut Pasteur, qui a été fortement sollicitée dans le cadre de la pandémie du virus Covid-19.



L'entreprise explique que les besoins de séquençage des nouveaux variants ont entraîné un doublement des volumes par rapport à 2020.



A la fin 2021, sa trésorerie s'élevait à 4,8 millions d'euros, contre 5,1 millions d'euros à fin 2020.



IntegraGen confirme par ailleurs ses perspectives de croissance sur la base d'un carnet de commande en hausse et des contrats pluriannuels déjà en place.



A 11h40, le titre grimpait de plus de 30%, signant la plus forte hausse du marché parisien.





Valeurs associées INTEGRAGEN Euronext Paris +54.19%