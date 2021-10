Integragen dans le rouge au premier semestre

(AOF) - Integragen a accusé au premier semestre 2021 une perte nette de 411 000 euros contre un bénéfice de 17 000 euros au premier semestre 2020. Le chiffre d’affaires s’élève à 5,014 millions, en hausse de 7%. Hors refacturation de frais de personnel vers la maison-mère, le chiffre d’affaires s’établit à 4,843 millions soit une croissance de 3%. Ces chiffres excluent l’activité Diagnostic dont les actifs ont été cédés au début de l’année 2020.

La trésorerie disponible d'IntegraGen s'élève, à fin juin 2021, à 4,272 millions contre 5,124 millions à fin décembre 2020.

L'évolution s'explique par le flux des opérations courantes, des variations du besoin en fonds de roulement et par des investissements dans les systèmes qualité. Cette position de trésorerie inclut un Prêt Garanti par l'État (PGE) de 1,8 million obtenu l'année dernière dans le cadre de la pandémie Covid-19.

