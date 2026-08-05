Insulet revoit à la baisse ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires en raison du ralentissement des ventes de pompes à insuline aux États-Unis ; son cours de bourse recule

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Insulet PODD.O a revu à la baisse mercredi ses prévisions de croissance annuelle de son chiffre d'affaires, invoquant un second semestre 2026 moins dynamique, notamment en ce qui concerne les ventes aux États-Unis de ses pompes à insuline Omnipod, ce qui a entraîné une chute de plus de 12 % du cours de l'action de la société avant l'ouverture de la Bourse.

* Le fabricant de dispositifs médicaux table désormais sur une croissance de son chiffre d’affaires de 20 % à 22 % en 2026, contre une prévision précédente de 21 % à 23 %.

* Insulet a revu à la baisse ses prévisions de croissance des ventes d’Omnipod aux États-Unis, les ramenant de 20 % à 22 % à une fourchette comprise entre 17 % et 19 %, tout en relevant ses prévisions à l’international de 26 % à 28 % à une fourchette comprise entre 30 % et 32 %.

* « Bien que nous actualisions nos perspectives pour refléter ce que nous apprenons à mesure que nous développons notre activité dans le domaine du diabète de type 2 (), notre conviction quant aux opportunités à long terme reste inchangée », a déclaré Ashley McEvoy, directeur général.

* Omnipod est une pompe à insuline portable qui administre l’insuline sans tubulure et réduit le recours aux injections quotidiennes. Les ventes ont progressé depuis que l’Omnipod 5 a obtenu l’autorisation de mise sur le marché aux États-Unis pour les personnes atteintes de diabète de type 1 et de type 2.

* « Les investisseurs s’inquiétaient d’un ralentissement brutal de la croissance l’année prochaine en raison de la concurrence des pompes sous forme de patch, mais nous commençons déjà à en voir les effets aujourd’hui », a déclaré Robbie Marcus, analyste chez J.P. Morgan.

* « Compte tenu du ralentissement observé au second semestre, et en supposant que ce trimestre n’ait pas non plus enregistré un nombre record de nouveaux patients, cela va attiser les craintes des investisseurs quant à une baisse de la croissance aux États-Unis qui pourrait avoisiner les 10 %, voire moins, en 2027 », a ajouté M. Marcus.

* Le chiffre d’affaires trimestriel d’Omnipod a progressé de 24,6 % pour atteindre 795,9 millions de dollars, les ventes aux États-Unis ayant augmenté de 20,1 % pour s’établir à 544,1 millions de dollars.

* Insulet a affiché au deuxième trimestre un bénéfice ajusté de 1,66 dollar par action, supérieur aux estimations des analystes qui s’élevaient à 1,45 dollar, selon les données compilées par LSEG. Le chiffre d’affaires trimestriel a progressé de 23,5 % pour atteindre 801,7 millions de dollars, dépassant les estimations de 787,2 millions de dollars.

* La société a revu à la hausse ses prévisions de croissance annuelle du bénéfice ajusté, les portant de plus de 25 % à plus de 30 %.