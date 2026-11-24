Le fabricant de dispositifs médicaux Insulet PODD.O a nommé mardi Todd Trapp au poste de directeur financier. Il succède ainsi à Flavia Pease, qui continuera d’exercer des fonctions de conseil au cours des prochains mois.

M. Trapp occupait auparavant le poste de directeur financier chez Resonetics, une société spécialisée dans la conception et la fabrication de dispositifs médicaux pour le compte de tiers, ainsi que chez Abiomed, fabricant de pompes cardiaques

Il a également occupé des postes de direction dans le domaine financier au cours de ses 13 années passées chez Honeywell

Il s’agit du troisième changement de directeur financier chez Insulet en trois ans, alors que la société s’efforce d’accélérer la croissance de son activité de pompes à insuline Omnipod dans un contexte de baisse du cours de son action

L’action Insulet a chuté de plus de 50 % cette année après que la société a revu à la baisse ses prévisions de croissance du chiffre d’affaires en août en raison d’un ralentissement de la demande de pompes à insuline aux États-Unis

“Nous considérons que M. Trapp est la personne idéale pour le ‘nouveau chapitre’ d’Insulet”, a déclaré Daniel Markowitz, analyste chez Evercore, ajoutant que le rôle de conseiller de M. Pease favorisait la continuité