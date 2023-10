Insulet: le directeur financier Wayde McMillan quitte la société pour rejoindre 3M

(AOF) - Insulet, spécialiste de la technologie des pompes à insuline avec sa marque Omnipod, a annoncé aujourd'hui que Wayde McMillan a décidé de quitter ses fonctions de vice-président exécutif et directeur financier, pour rejoindre 3M le 20 octobre en tant que directeur financier de l'activité Santé, que 3M veut transformer en société indépendante. Lauren Budden, vice-présidente du groupe, chef de la comptabilité et contrôleur, assumera les responsabilités supplémentaires de directrice financière et trésorière par intérim jusqu'à ce qu'un successeur permanent soit nommé.

" Ce fut une décision personnelle difficile pour moi, mais aussi l'opportunité de relever de nouveaux défis au sein d'une grande entreprise de dispositifs médicaux à un moment unique de son évolution ", déclare Wayde McMillan. " Je suis convaincu qu'Insulet est extrêmement bien positionné pour continuer à stimuler la croissance, la rentabilité et la création de valeur, et j'ai hâte de voir le succès continu de la société. "

Titulaire d'un MBA de l'université Bentley, Wayde McMillan occupait le poste de directeur financier d'Insulet depuis 2019, après avoir travaillé plus de quatre ans chez Medtronic.

Le projet d'autonomiser les activités de 3M en Santé a été annoncé par la société en juillet 2022 : elle a rendu public fin aout la nomination de Bryan C. Hanson, patron du groupe medtech américain Zimmer Biomet, au poste de directeur général de cette nouvelle organisation.