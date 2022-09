Instagram écope d'une amende record dans l'affaire du traitement des données des mineurs

AOF - EN SAVOIR PLUS

Et en mars dernier, les investigations avaient révélé le manque de protection des données sur Facebook avec une amende de 17 millions d'euros.

Cette sanction financière très élevée est l'une des plus importantes appliquées dans le cadre du RGPD (le règlement général européen sur la protection des données).

Instagram a répondu à toutes les allégations : " Le problème a déjà été surmonté avec les mises à jour ", explique la plateforme. Les paramètres ont été modifiés il y a un an pour protéger les données des enfants. Les profils sont désormais automatiquement définis en mode privé, ils ne sont donc visibles que pour les profils approuvés par l'utilisateur.

" Nous avons pris notre décision finale vendredi dernier, fixant une amende de 405 millions d'euros ", a déclaré un porte-parole du commissaire irlandais à la protection des données (DPC), le principal régulateur de la société mère d'Instagram, Meta Platforms Inc.

(AOF) - L'autorité de régulation irlandaise a annoncé avoir infligé une amende de 405 millions d'euros à Instagram, propriété de Meta Platforms, concernant le traitement des données des mineurs sur le réseau social. Le titre gagnait 0,6% dans des échanges en avant-Bourse. Cette décision est le résultat d’une enquête de deux ans et a montré que les informations des mineurs inscrits sur un compte professionnel étaient visibles par des tiers, Instagram laissant filtrer les données des enfants, telles que les numéros de téléphone portable et les e-mails.

