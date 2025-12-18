 Aller au contenu principal
Instacart va payer 60 millions de dollars pour mettre fin aux accusations de tromperie de la FTC à l'égard des consommateurs
information fournie par Reuters 18/12/2025 à 20:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Répétition sans modification de la copie)

Instacart a accepté de payer 60 millions de dollars pour régler les allégations de la Commission fédérale du commerce des États-Unis selon lesquelles la plateforme de livraison de produits alimentaires en ligne a trompé les consommateurs au sujet de son adhésion à Instacart+ et de ses offres de livraison gratuite, selon des documents judiciaires déposés à San Francisco jeudi.

