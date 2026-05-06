Instacart prévoit un indicateur clé de ventes trimestrielles supérieur aux estimations grâce à une forte demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations sur les actions au paragraphe 5, dans le graphique et dans les commentaires du directeur général; précisions aux paragraphes 11 et 12) par Neil J Kanatt

Instacart CART.O a annoncé mercredi une prévision de valeur brute des transactions pour le deuxième trimestre largement supérieure aux attentes de Wall Street, misant sur une forte demande pour ses services de livraison de courses en ligne.

La société, anciennement connue sous le nom de Maplebear, a bénéficié d'une demande soutenue tant de la part des consommateurs soucieux de leur budget que des ménages à revenus élevés à la recherche de produits de première nécessité moins chers et d'une livraison rapide et pratique.

Instacart « constatait une bonne santé chez les consommateurs » et n'avait observé aucun « changement significatif » dans les habitudes de consommation jusqu'à présent, malgré l'incertitude macroéconomique, y compris les conflits géopolitiques, a déclaré le directeur général Chris Rogers à Reuters.

« Des facteurs tels que la hausse des prix du pétrole peuvent se répercuter sur l'ensemble du système, qu'il s'agisse des transports, de l'emballage ou, à terme, du coût des denrées alimentaires », a déclaré M. Rogers, ajoutant que cela justifiait l'accent mis par la société sur l'accessibilité financière.

Les actions de la société ont toutefois reculé d'environ 5%, Instacart n'ayant pas répondu aux attentes en matière de bénéfices trimestriels.

Pour le trimestre en cours, Instacart prévoit que la valeur brute des transactions — un indicateur clé qui reflète la valeur des produits vendus sur la base des prix affichés sur sa plateforme — se situera entre 10,10 et 10,25 milliards de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 10,07 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société prévoit un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) compris entre 290 et 300 millions de dollars, ce qui correspond globalement à l'estimation moyenne des analystes de 298,8 millions de dollars.

La valeur brute des transactions au premier trimestre a augmenté de 13% pour atteindre 10,29 milliards de dollars, dépassant les estimations de 10,2 milliards de dollars, tandis que le bénéfice de base ajusté a grimpé de 23% pour atteindre 300 millions de dollars, dépassant les attentes des analystes qui s'élevaient à 287,4 millions de dollars.

L'activité publicitaire de la société a progressé de 16% pour atteindre 286 millions de dollars, contre une croissance de 14% un an plus tôt.

Cependant, Instacart a annoncé un bénéfice par action de 57 cents, soit 3 cents de moins que les prévisions des analystes.

« Les clients recherchent de la valeur, et les détaillants de notre plateforme qui leur en offrent connaissent une croissance plus rapide », a déclaré M. Rogers lors d'une conférence téléphonique post-résultats.

Instacart a également relevé son objectif annuel de rachat d'actions de 2,5 milliards de dollars à 3,5 milliards de dollars le 27 avril, selon un document déposé mercredi.