Instacart paiera 60 millions de dollars pour régler les allégations de la FTC selon lesquelles elle a trompé les acheteurs
information fournie par Reuters 18/12/2025 à 20:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute un contexte sur le règlement et les critiques récentes dans les paragraphes 2 à 5) par Jody Godoy

Instacart CART.O a accepté de payer 60 millions de dollars pour régler les allégations de la Commission fédérale du commerce des États-Unis selon lesquelles la plateforme de livraison de produits alimentaires en ligne a trompé les consommateurs au sujet de son adhésion à Instacart+ et de ses offres de livraison gratuite, selon des documents judiciaires déposés à San Francisco jeudi.

L'offre de "livraison gratuite" d'Instacart pour les premières commandes était illusoire, car les clients devaient payer d'autres frais, selon la FTC. En outre, la société n'a pas correctement informé les clients que les essais gratuits de son service d'abonnement Instacart+ se transformeraient en abonnements payants, a déclaré l'agence.

Instacart a conclu un accord à l'amiable sans admettre les allégations. La plateforme d'achat fait l'objet d'un examen minutieux à la suite d'une étude récente menée par des associations à but non lucratif, selon laquelle des acheteurs individuels ont reçu simultanément des prix différents pour les mêmes articles dans les mêmes magasins. La FTC enquête sur la société et a demandé des informations sur l'outil de tarification Eversight d'Instacart, a rapporté Reuters mercredi .

Instacart a déclaré que les détaillants sont responsables de la fixation des prix et que les tests de prix effectués par Eversight sont aléatoires et ne reposent pas sur les données des utilisateurs.

