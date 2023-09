INSIGHT-Mûrs pour le changement ? Les investisseurs activistes s'intéressent à l'alimentation et aux biens de consommation

par Richa Naidu

LONDRES, 11 septembre (Reuters) - Au début de l'année 2021, la société de gestion Artisan Partners a envoyé une lettre ouverte à un nouveau membre du conseil d'administration de Danone DANO.PA , indiquant qu'elle avait acquis une participation de plus de 3 % dans le géant français de l'alimentation. "Sur presque tous les plans, les performances de Danone sont à la traîne", a déclaré Artisan, qui a appelé à un changement.

Environ un mois plus tard, Emmanuel Faber, alors directeur général et président de Danone, a été évincé et son conseil d'administration a été remanié, ce qui a constitué une victoire très médiatisée pour l'activisme actionnarial.

Aujourd'hui, Artisan, qui gère environ 146 milliards de dollars, est le premier actionnaire de Danone, avec une participation de 7 %, selon les données du LSEG. David Samra, de l'équipe International Value d'Artisan, qui recherche des opportunités d'investissement dans des entreprises sous-évaluées, a déclaré que d'autres changements pourraient survenir.

"Je ne serais pas surpris qu'il y ait davantage de rotation aux niveaux les plus élevés ", a déclaré M. Samra à Reuters, notant la performance " très médiocre " des actions de Danone. "Si quelqu'un n'est pas performant, nous ferons appel à de nouvelles personnes

Danone, le fabricant du yaourt Activia et de l'eau en bouteille Evian, n'a pas répondu à une demande de commentaire.

L'action de la société a baissé d'environ 13 % au cours des deux dernières années. Unilever ULVR.L et d'autres grands rivaux ont également sous-performé l'indice EURO STOXX Consumer Products and Services EUR Price .SXCPP au cours de l'année écoulée.

Reuters s'est entretenu avec quatre actionnaires qui ont lancé des campagnes activistes et qui ont déclaré que certaines grandes sociétés de biens de consommation sont mûres pour des changements de direction après avoir échoué à impressionner. Les sources ont refusé de nommer des sociétés spécifiques, dans certains cas parce qu'elles travaillent avec elles.

Les données communiquées en exclusivité à Reuters par le cabinet de conseil Alvarez & Marsal montrent également qu'au cours des sept premiers mois de l'année, l'industrie des biens de consommation a été la plus ciblée par les investisseurs activistes.

Quelque 236 campagnes ont été lancées à l'échelle mondiale entre janvier et juillet, soit le nombre le plus élevé que le secteur ait connu depuis au moins une demi-décennie, selon Alvarez & Marsal.

Cela représente un cinquième de toutes les campagnes activistes, tous secteurs confondus, au cours de cette période. Alvarez & Marsal n'a pas identifié les cibles des campagnes ni précisé leur objet.

De nombreuses grandes entreprises de biens de consommation ont généralement un faible niveau d'endettement et sont génératrices de liquidités, a déclaré André Medeiros, directeur général et leader EMEA Consumer and Retail d'Alvarez & Marsal. Leur taille offre souvent aux actionnaires activistes de multiples leviers à actionner - notamment la réduction des coûts, la cession de marques, l'amélioration opérationnelle et l'adoption de nouvelles technologies - dans leur recherche de croissance et de marges plus élevées, a-t-il ajouté.

Le milliardaire Nelson Peltz, gestionnaire de fonds activiste, a pris place au conseil d'administration d'Unilever en juillet 2022, après avoir fait l'éloge du fabricant du savon Dove et de la crème glacée Ben & Jerry's pour la force de ses marques et son empreinte internationale. Son fonds Trian, basé à New York, est désormais le quatrième actionnaire le plus important de la société, selon les données de LSEG.

M. Samra, d'Artisan, a déclaré que la présence de M. Peltz au sein d'Unilever lui donnait "confiance". Le fonds de Samra a accumulé une participation d'environ 900 millions de dollars dans Unilever, en achetant des actions au cours du deuxième trimestre lorsque le prix a baissé, a déclaré Artisan à Reuters. Cette participation en ferait le 13e actionnaire d'Unilever, selon les données du LSEG.

"Nous ne sommes pas actifs auprès d'Unilever. Nous n'avons pas besoin de l'être parce que Nelson Peltz le fait", a déclaré M. Samra.

M. Peltz est connu pour son intérêt pour les entreprises axées sur la consommation et pour le rôle qu'il a joué dans la restructuration de H.J . Heinz ainsi que dans l'organisation du démantèlement de Cadbury Schweppes. Peu après son arrivée au conseil d'administration, Unilever a nommé un ancien cadre de Heinz au poste de directeur général.

L'activité alimentaire d'Unilever est confrontée à une croissance lente depuis des années, ce qui a alimenté les spéculations sur la possibilité d'une scission. Unilever et Trian ont refusé de commenter cet article.

"PLAIDER EN FAVEUR D'UN CHANGEMENT DE DIRECTION

Gianluca Ferrari, partenaire fondateur de l'investisseur Clearway Capital, a déclaré que son entreprise avait quelques sociétés de consommation dans son collimateur, mais n'a pas voulu les nommer. Le fonds, dont le siège est à Francfort, ne divulgue pas publiquement ses actifs sous gestion.

Dans un contexte d'inflation galopante dans de nombreuses économies, Clearway recherche des entreprises dotées de marques fortes et d'un pouvoir de fixation des prix potentiel qui les aiderait à s'en prémunir.

"Si nous pensons que le conseil d'administration et la direction sous-évaluent leurs produits, c'est une raison parfaite pour nous d'entrer dans l'entreprise et de l'examiner de très près avec l'intention de nous engager", a déclaré M. Ferrari.

" Ily a une situation que nous examinons de très près et pour laquelle je pense que préconiser un changement de direction serait probablement la bonne chose à faire", a-t-il ajouté.

L'année dernière, Clearway a demandé un changement chez le fabricant de compléments alimentaires pour sportifs Glanbia

GL9.I . Depuis la lettre adressée par Clearway au conseil d'administration de Glanbia en mai 2022, appelant à une scission de l'entreprise afin de dégager de la valeur, le cours de l'action de la société irlandaise a bondi d'environ 39 % et son directeur général de longue date prévoit de partir à la retraite.

Glanbia n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Fin 2020, Bluebell Capital a également pris une participation dans Danone et, selon les médias, (link) s'est joint à Artisan pour faire pression en vue de la révocation du président-directeur général de l'époque, M. Faber. Bluebell a refusé de commenter son engagement.

"Danone était important parce qu'il y a moins d'antécédents d'activisme dans les biens de consommation de base en Europe occidentale, et il s'agissait d'un changement de directeur général mené par les actionnaires - il y avait probablement trop de complaisance de la part du conseil d'administration", a déclaré à Reuters Nicolas Ceron, un gestionnaire de portefeuille chez Bluebell.

Il a refusé de confirmer si Bluebell, qui ne divulgue pas ses actifs sous gestion, détenait toujours une participation dans Danone.

M. Ceron a déclaré que, bien que les conseils d'administration soient devenus plus rapides à s'attaquer à la sous-performance, il a vu un certain nombre de situations parmi les sociétés de consommation de base où les choses pourraient être améliorées.

"Il y a plus d'opportunités dans le secteur de la consommation de base pour les activistes dans les années à venir, mais le moment doit être bien choisi", a déclaré M. Ceron. Il n'a pas cité de sociétés en particulier.

UNE MARGE D'AMÉLIORATION

Plusieurs cadres supérieurs du secteur - notamment chez Diageo

DGE.L , Reckitt RKT.L , Danone DANO.PA et Kraft Heinz

KHC.O - ont annoncé au cours de l'année écoulée qu'ils quittaient leurs fonctions.

Dans certains cas, les départs ont été motivés par le désir des dirigeants de changer de mode de vie à la suite de la pandémie mondiale, a déclaré Andrew Hayes, responsable mondial de la pratique en matière de consommation de la société de recherche de cadres Russell Reynolds Associates.

Toutefois, certaines entreprises ont estimé que l'environnement commercial consécutif à la pandémie - caractérisé par des problèmes de chaîne d'approvisionnement, des marges réduites et une croissance lente - nécessitait un nouveau type de leadership, selon John Long, responsable du secteur de la vente au détail en Amérique du Nord pour la société de recrutement rivale Korn Ferry.

"Les directeur général qui ont été capables de gérer une crise comme la pandémie ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux qui peuvent favoriser la croissance", a déclaré M. Long. Il n'a pas identifié de dirigeants en particulier et n'a pas révélé la nature de son travail avec les entreprises de consommation.

Le départ d'Alan Jope, ancien directeur général d'Unilever, après 38 ans passés au sein de l'entreprise (link) a été annoncé en septembre 2022, quelques mois après l'entrée de M. Peltz au conseil d'administration en juillet. Graeme Pitkethly, le directeur financier de longue date d'Unilever, quittera également l'entreprise en mai 2024, après plus de deux décennies au sein de l'entreprise.

M. Peltz n'a pas répondu à une demande de commentaire sur la question de savoir s'il avait influencé le départ de M. Jope.

En octobre, Reuters a rapporté que M. Peltz avait approché d'anciens directeur général de sociétés de biens de consommation comme candidats au poste de direction d'Unilever. Lorsque Hein Schumacher a été nommé, M. Peltz a déclaré qu'il avait été "impressionné par ses compétences en matière de leadership et son sens des affaires" lorsqu'il l'avait connu chez Heinz.

En 2006, M. Peltz a également obtenu deux sièges au conseil d'administration de H.J. Heinz - aujourd'hui Kraft Heinz - après avoir mené une bataille de procurations acrimonieuse et coûteuse.

Se remémorant cette expérience, Bill Johnson, alors directeur général de Heinz, a déclaré à Reuters: "Nelson s'est avéré être un excellent collaborateur: "Nelson s'est avéré être un excellent collaborateur, même s'il nous est arrivé d'être en désaccord sur certains points et de devenir parfois assez rancuniers

"Nous aimons tous penser, en tant que directeur général, que nous sommes au-dessus de cela", a-t-il ajouté. "Mais aucune entreprise au monde n'est à l'abri