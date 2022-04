Insight Investment : Tous les yeux sont maintenant tournés vers les élections législatives de juin"

(AOF) - Le président Macron a été réélu pour un second mandat avec une part de voix déterminante, mais notablement plus faible qu'en 2017, commente Andy Burgess, spécialiste fixed income, chez Insight Investment. La participation a également été d'environ 3 % inférieure à celle de la dernière élection présidentielle. Tous les yeux sont maintenant tournés vers les élections législatives de juin, avec le risque qu'une majorité plus faible rende plus difficile pour Emmanuel Macron de faire avancer des politiques clés telles que la simplification des lois sur l'emploi et la réforme de la retraite.

"Bien que Macron ait immédiatement promis de réunifier le pays et d'être "le président de tous", ce résultat montre un électorat profondément divisé, avec quatre personnes sur dix prêtes à voter pour un candidat que beaucoup perçoivent comme étant d'extrême droite", souligne Andy Burgess.