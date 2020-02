Insight Investment s'attend à une année record pour les obligations vertes

(AOF) - Insight Investment (BNY Mellon Investment Management) s'attend à une année 2020 record pour les obligations vertes. Josh Kendall, analyste ESG senior, souligne que les premières indications suggèrent un montant total d'émissions d'obligations vertes de près de 300 milliards de dollars pour cette année contre 234 milliards de dollars en 2019. Il ajoute qu'il existe une forte dynamique en faveur de la transition climatique mais attire cependant l'attention sur le fait que le marché a encore du mal à assurer la transparence des rapports et à démontrer clairement son impact positif.

Le gestionnaire indique que l'encours global des obligations vertes à fin 2019 est de 747 milliards de dollars. Le montant record de 234 milliards de dollars d'émissions d'obligations vertes enregistrés en 2019 représente une hausse de plus de 50 % au regard des 150 milliards de dollars émis en 2018. La société de gestions indique qu'alors que les émissions en 2018 et 2017 ont été relativement stables, l'année 2019 a vu une augmentation significative du nombre de primo-émetteurs d'obligations vertes.

Les services financiers, les gouvernements, les services publics, l'énergie et l'industrie sont les principaux secteurs concernés par les émissions d'obligations vertes. Ils ont tous connu une croissance significative des émissions. Les services financiers sont en tête, avec un encours supplémentaire de plus de 78 milliards de dollars d'obligations vertes courant 2019. L'asset manager constate également une plus grande diversité sectorielle. Celui des télécommunications, par exemple, émet désormais ces types d'obligations. Côté souverain, il souligne que les Pays-Bas ont émis leur première obligation verte en 2019 et que l'Allemagne a déclaré qu'elle avait l'intention d'émettre une obligation verte cette année.