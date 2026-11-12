Insensible à la dégradation de Morgan Stanley, TP prolonge son rebond en Bourse

Morgan Stanley a dégradé jeudi sa recommandation sur le titre TP, ramenée de "pondérer en ligne" à "sous-pondérer", redoutant une intensification des problèmes structurels qui pénalisent l'activité du spécialiste de l'externalisation de la relation-client, ce qui n'empêchait pas le titre de continuer à prendre un peu de terrain à la Bourse de Paris.
La banque américaine fait remarquer que la détérioration des perspectives du groupe français coïncide très nettement avec une accélération du repli du marché mondial des centres d'appel sur fond de recours grandissant aux technologies d'automatisation.
La firme new-yorkaise indique également s'inquiéter d'un possible frein à l'amélioration de la rémunération des actionnaires, un facteur qui avait jusqu'ici tendance à soutenir le titre, après que l'équipe de direction a manifesté son intention de privilégier la trajectoire de désendettement de l'entreprise.
Son objectif de cours passe en conséquence de 61 à 55 euros, ce qui fait apparaître un potentiel baissier de quelque 20%.
En dépit de ces commentaires défavorables, l'action TP poursuivait sa reprise boursière jeudi matin, avançant de 0,4% à près de 71,6 euros, une performance à peine inférieure à celle du marché parisien ( 0,7%).
Le titre affiche une progression de 15,6% cette année.
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