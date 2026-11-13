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Inquiétudes autour des frégates F127, Rheinmetall et TKMS se contractent
information fournie par AOF 13/11/2026 à 10:00

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(Zonebourse.com) - En juillet, le titre Rheinmetall avait fortement décroché après l'abandon par Berlin d'un projet de construction de six frégates dites "F126". Six mois plus tard, les inquiétudes se portent autour du programme F127... Si Bernstein se veut rassurant, le marché est beaucoup plus nerveux : TKMS recule de 3%, à 74,3 euros, tandis que Rheinmetall cède 1,2%, à 763 euros, affichant désormais une baisse de plus de 50% depuis le début de l'année.

Un nouveau coup dur est-il à craindre pour Rheinmetall ? Chez Bernstein, Adrien Rabier s'inquiète des incertitudes entourant le programme allemand de frégates F127, dont le coût pourrait atteindre 45 MdsEUR selon la presse allemande, contre 26 MdsEUR initialement envisagés. " Peut-il être annulé ? Oui. Devrait-il l'être ? Probablement pas ", résume l'analyste. Compte tenu de l'importance stratégique du projet pour la défense aérienne de l'OTAN, il n'exclut toutefois pas un nouveau report, une réduction du nombre de navires commandés ou un changement de fournisseur pour les systèmes de combat, dont le coût contribue fortement aux dérapages budgétaires.

Outre Rheinmetall, TKMS est aussi exposé puisque les deux groupes ont monté une coentreprise autour de ce programme. Selon Bernstein, une annulation complète du projet réduirait les prévisions de chiffre d'affaires 2030 de 2% pour TKMS et de 0,2% pour Rheinmetall. L'impact fondamental resterait donc limité, mais la sanction boursière pourrait être nettement plus importante. Le bureau d'études rappelle que Rheinmetall avait chuté de 19% lors de l'annulation du programme F126, alors que ce contrat représentait moins de 3% de ses ventes attendues en 2030. Un report pourrait également affecter les avances de trésorerie attendues en 2027, particulièrement importantes pour TKMS.

L'analyste considère toutefois que la participation de TKMS au programme est la moins menacée et estime que la communication financière prudente du groupe offre une certaine protection. Un nouveau report pourrait néanmoins provoquer une forte baisse du titre. Si les difficultés provenaient de systèmes fournis par des tiers, "il s'agirait d'une excellente opportunité d'achat", considère Bernstein. Le courtier reste optimiste avant les résultats annuels du 7 décembre.

Des attentes revues à la baisse avant la journée investisseurs

Pour Rheinmetall, l'enjeu apparaît davantage lié à la crédibilité de ses perspectives commerciales. Après les difficultés rencontrées sur le F126 et les reports successifs du programme de véhicules blindés Arminius, une nouvelle déconvenue pourrait fragiliser la confiance des investisseurs. En effet, "Rheinmetall pourrait se passer d'un nouveau coup porté à sa crédibilité", abonde Adrien Rabier. Bernstein s'attend à ce que le F127 soit évoqué lors de la journée investisseurs du groupe prévue le 27 novembre.

Cette échéance suscite également la prudence de Citi. Dans une note publiée vendredi, la banque américaine anticipe une révision à la baisse des perspectives à moyen terme de Rheinmetall à cette occasion. Elle a d'ores et déjà réduit ses propres prévisions de chiffre d'affaires pour 2030 de 15%, à environ 30,3 MdsEUR, et celles de résultat opérationnel ajusté de 27%, à 5,6 MdsEUR. Ces nouvelles estimations ressortent respectivement 19% et 25% sous le consensus.

Citi estime notamment que les ambitions actuelles du groupe, qui visent environ 50 MdsEUR de ventes et une marge opérationnelle supérieure à 20%, pourraient être revues. La banque espère toutefois que cette journée investisseurs permettra de clarifier les perspectives et de rétablir la crédibilité du groupe, tout en rappelant les incertitudes qui entourent ses anticipations.

Malgré ces ajustements, Citi réitère sa recommandation à l'achat sur Rheinmetall, avec un objectif de cours nettement réduit, de 1 374 à 1 099 EUR, faisant ressortir un potentiel de hausse d'environ 42%. La banque estime notamment que les activités d'armement et de munitions méritent une valorisation distincte, compte tenu de leurs perspectives cycliques spécifiques.

De son côté, Bernstein maintient son conseil "Performance en ligne avec le marché" sur Rheinmetall, assorti d'une cible maintenue à 1 000 EUR et sa note de "surperformance" sur TKMS, avec un objectif de cours inchangé à 115 EUR.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 13/11/2026 à 10:00:00.

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