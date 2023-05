Inquiétude pour les banques régionales: les indices chutent à Wall Street

Les indices à la Bourse de New York chutaient mardi plombés par de nouvelles inquiétudes sur le sort des banques régionales américaines.

Vers 15H45 GMT, le Dow Jones lâchait 1,61%, le Nasdaq cédait 1,40% et le S&P 500 -1,66%.

Malgré le rachat de First Republic par JPMorgan (-1,47%) la veille censé apaiser la crise bancaire, le secteur inquiétait à nouveau. La banque régionale PacWest, suspendue de cotation plusieurs fois pour volatilité, plongeait de plus de 25% et Western Alliance, entre autres, fondait de 19%.

"Les banques régionales sont sous pression. Il est évident que les inquiétudes renaissent même après l'opération de reprise de First Republic, cela empire", a jugé Karl Haeling de LBBW.

"Le marché est en train de nous dire qu'il est à la chasse d'autres banques", a-t-il prévenu, interrogé par l'AFP.

Ces turbulences intervenaient alors que la Réserve fédérale, qui a présidé avec l'agence régulatrice FDIC à la solution in-extremis apportée à la banque en difficulté First Republic, tient une réunion monétaire et doit décider normalement d'une nouvelle hausse des taux.

"La Fed doit considérer" ces agitations "comme un événement qui change la donne", a affirmé l'analyste de LBBW. "Elle ne peut pas continuer à être stricte dans sa communication" mercredi lorsqu'elle annoncera sa décision monétaire, a-t-il ajouté.

Pour Peter Cardillo de Spartan Captial Securities, cette chute des indices était davantage à mettre en rapport avec "la crainte de la récession", alors que les cours du pétrole plongeaient de plus de 4%.

Wall Street a commencé à baisser rapidement après la parution d'un indicateur du marché de l'emploi (enquête JOLTS) mardi montrant une forte chute des emplois disponibles aux Etats-Unis en mars, au plus bas depuis deux ans.

L'or grimpait, les rendements obligataires chutaient à 3,96% contre 4,14% la veille pour les bons à deux ans tandis que l'indice VIX, qui mesure la volatilité du marché, bondissait de 20%.

