InnovaFonds renforce son positionnement small cap, dédié à l’investissement dans l’industrie

Afin de compléter son ancrage multirégional, un nouveau bureau est en cours d'ouverture à Nantes, dans une région de tradition industrielle, afin de cibler en particulier les régions des Pays de la Loire et de la Bretagne.

L'équipe d'InnovaFonds, emmenée par Anthony Dubut compte aujourd'hui treize professionnels, dont deux Associés Gérants et trois Directeurs Associés. Trois nouveaux recrutements sont déjà prévus en 2023.

A cette occasion, Quentin Ducouret a rejoint InnovaFonds en qualité de Directeur Associé et est en charge du déploiement de cette nouvelle stratégie.

(AOF) - En complément de ses fonds actions nationaux et régionaux et afin de répondre à une demande croissante des dirigeants d'entreprises souhaitant prendre le contrôle majoritaire de leur société, InnovaFonds lance une troisième verticale d'investissement. Ce nouveau fonds, opérationnel début 2023, appelé " Partenaire Managers I ", sera déployé sur l'ensemble du territoire français, en soutien des entreprises small cap françaises de la nouvelle industrie. Ce fonds " flex " interviendra majoritairement en mezzanine, complété par une partie minoritaire en actions.

