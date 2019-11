Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Innogy : résultat net ajusté plus que divisé par deux Cercle Finance • 28/11/2019 à 13:32









(CercleFinance.com) - Innogy annonce au titre des neuf premiers mois de 2019 un profit opérationnel ajusté en baisse à 1060 millions d'euros et un résultat net ajusté de 212 millions, à comparer à 458 millions un an auparavant. Le groupe énergétique explique ces résultats légèrement inférieurs aux attentes par des 'effets structurels significatifs' liés à son rachat par E.ON, ce dernier étant devenu son actionnaire majoritaire à hauteur de 76,8% du capital après le feu vert de Bruxelles. Citant ces effets structurels, innogy ajuste techniquement ses perspectives 2019 : pour l'exercice en cours, il vise maintenant un profit opérationnel ajusté de l'ordre de 1600 millions d'euros et un résultat net ajusté d'environ 400 millions.

Valeurs associées INNOGY XETRA -0.36%