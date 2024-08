Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Innelec: sanctionné après une chute du CA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 14/08/2024 à 10:27









(CercleFinance.com) - Innelec lâche près de 11% au lendemain de l'annonce d'un chiffre d'affaires de 15,6 millions d'euros au titre de son premier trimestre 2024-25 (avril à juin 2024), en recul de 57% par rapport à la même période de l'exercice précédent.



'Nos résultats de ventes à la distribution sont quasiment le miroir des ventes consommateurs sur le marché français. Elles font état notamment d'un recul de 50% en valeur pour les consoles de jeux et de 52% pour les jeux physiques (retail)', explique-t-elle.



'Nos ventes de produits dérivés sous licence (-12%) et d'accessoires KONIX (-17%), plus contributeurs en pourcentage de marge, résistent mieux à ce phénomène cyclique, également lié à un effet de base défavorable pour les jeux', ajoute Innelec.



Elle a mis en place un plan d'économies, comprenant un plan de réduction des frais généraux de l'ordre d'un million d'euros sur l'exercice et un plan de licenciement économique générant une économie globale d'un million sur une base annuelle.





Valeurs associées INNELEC MULTIMEDIA 4,80 EUR Euronext Paris -6,98%