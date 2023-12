Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Innelec: résultats semestriels inférieurs aux attentes information fournie par Cercle Finance • 14/12/2023 à 12:16









(CercleFinance.com) - Innelec a publié hier soir un résultat inférieur aux attentes au titre du premier semestre de son exercice 2023-2024, une déception qui était durement sanctionnée en Bourse.



Le spécialiste des jeux vidéo a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires semestriel en croissance de 28% à 84,5 millions d'euros, faisant apparaître un résultat opérationnel courant de 1,38 million d'euros, contre 1,01 million un an plus tôt.



Dans une note de réaction, les analystes d'Euroland mette en évidence des résultats en dessous de leur attentes, ce qui les conduit à revoir à la baisse leur estimation de chiffre d'affaires pour 2023/2024, à 181,9 contre 196 millions d'euros précédemment.



Après la mise à jour de son modèle, la société de Bourse dit rester à l'achat sur le titre, mais avec un objectif de cours réduit à neuf euros, contre 9,5 euros jusqu'ici.



'Innelec aborde le second semestre avec une certaine prudence et annonce s'attendre à un niveau de CA 'flat' sur la période et par rapport à l'année dernière', font remarquer ses équipes.



Si le groupe anticipe effectivement un chiffre d'affaires semestriel sensiblement égal à celui du même semestre de l'exercice précédent, son taux de marge est, lui, attendu à un niveau supérieur à celui du premier semestre en raison d'un 'mix' produit plus favorable.



S'agissant de ses prévisions à moyen terme, Innelec s'est dit 'confiant' dans ses perspectives de développement.



Malgré cet optimisme, le titre décrochait de plus de 17% jeudi à la mi-journée sur Euronext Paris.





