INNELEC : résultats semestriels en amélioration

Compte tenu de ce début d'exercice réussi, Innelec confirme sa forte dynamique de croissance pour ses activités produits dérivés et accessoire Gaming sur l'exercice 2019-2020. Cette progression devrait également s'accompagner d'une amélioration du résultat net.

Le distributeur dans l'univers du jeu vidéo et l'animateur de licences dans l'entertainment rappelle que les résultats du premier semestre sont traditionnellement négatifs en raison de la saisonnalité de l'activité du groupe, cette période devant supporter la moitié des charges fixes de l'exercice tout en générant un peu plus d'un tiers du chiffre d'affaires.

(AOF) - Sur le premier semestre, clos fin septembre, de l'exercice 2019/2020, Innelec a enregistré une perte nette de 0,47 million d'euros, en repli par rapport à celle enregistrée l'année dernière à la même époque : - 0,75 million d'euros. Le résultat opérationnel courant avant amortissements et provisions ressort positif à 0,20 million d'euros contre une perte de 0,32 million d'euros, un an auparavant.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2019 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.