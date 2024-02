Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Innelec: progression de 20% du CA à neuf mois information fournie par Cercle Finance • 16/02/2024 à 13:12









(CercleFinance.com) - Innelec Multimedia affiche un chiffre d'affaires pour les neuf premiers mois de son exercice 2023-24 (avril à décembre 2023) de 145,4 millions d'euros, soit une progression de 20%, portée par l'activité gaming jeux vidéo et consoles.



'Sur un marché doté de fondamentaux solides, le groupe bénéficie de la complémentarité de ses activités et poursuit sa stratégie visant à accompagner ses clients avec une offre globale', explique la société.





