Innelec: le titre dévisse après un début d'exercice décevant

(CercleFinance.com) - L'action Innelec accuse l'une des plus fortes baisses à la Bourse de Paris jeudi au lendemain de l'annonce par le fabricant d'accessoires de jeux vidéo d'un début d'exercice décevant.



Le groupe a réalisé sur l'exercice 2023-24 clos fin mars un chiffre d'affaires de 187 millions d'euros, en progression de 15% par rapport à l'exercice précédent.



En raison notamment d'une augmentation de ses charges de personnel, son résultat opérationnel s'est tassé à 2,56 millions d'euros, contre 2,70 millions d'euros un an auparavant.



Après cet exercice 2023-2024 jugé 'très dynamique' sur fond de rattrapage des livraisons de consoles PS5, Innelec prévient que le début de son nouvel exercice s'inscrit 'en retrait marqué'.



En attendant l'arrivée de plusieurs nouveautés (PS5 Pro, Switch 2) susceptibles de stimuler les ventes, la société prévoit de poursuivre sa stratégie de développement.



Au-delà de la signature de nouveaux accords de distribution en France et à

l'international, le groupe dit vouloir mettre en oeuvre un plan d'économies dès le premier semestre de l'exercice 2024-25.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action Innelec décrochait de plus de 16% jeudi à la mi-journée suite à cette publication.





