Innelec : hausse de +27,8% des revenus trimestriels Cercle Finance • 13/08/2020 à 17:46









(CercleFinance.com) - Au titre du premier trimestre de son exercice 2020-2021, le groupe Innelec annonce avoir enregistré un chiffre d'affaires de 18,94 ME, en progression de +27,8% par rapport à la même période de l'exercice précédent. 'Comme anticipé, cette solide croissance est portée par le lancement de jeux à succès et la forte demande des consommateurs en jeu vidéo liée aux mesures de confinements mises en oeuvre dès le mois de mars 2020. Ainsi, l'activité Jeux vidéo ressort en forte croissance de 100% sur le premier trimestre 2020-2021 par rapport à 2019-2020', précise le groupe.

Valeurs associées INNELEC MULTIMEDI Euronext Paris +3.82%