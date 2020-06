Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Innelec : en hausse, porté par un analyste Cercle Finance • 15/06/2020 à 12:53









(CercleFinance.com) - Le titre Innelec avance ce lundi de +7,5%, porté par l'analyste EuroLand Corporate qui annonce revoir à la hausse son objectif de cours sur celui-ci, passant de 4,5 à 6 euros. 'Compte tenu de la résilience du titre face à la crise et d'un mix produits appelé à s'améliorer, nous sommes positifs sur le titre', indique le broker. EuroLand Corporate reste ainsi à l'achat sur la valeur.

