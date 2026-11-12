Innelec dévoile un chiffre d'affaires trimestriel en recul de 2,5%

Le distributeur de jeux vidéo et d'accessoires gaming a enregistré 31,2 millions d'euros de revenus au deuxième trimestre de son exercice décalé. Il pâtit du repli des ventes de consoles, en baisse de près de 23% sur le semestre.

Innelec annonce un chiffre d'affaires de 31,2 millions d'euros au deuxième trimestre de son exercice décalé, en baisse de 2,5% sur un an. Sur l'ensemble du premier semestre, d'avril à septembre, les revenus du grossiste B2B ont atteint 45,6 millions d'euros, contre 47,9 millions un an plus tôt, soit un recul de 4,8%.

Dans le détail, les ventes de consoles, qui représentent 42% du chiffre d'affaires, ont chuté de 22,9% sur le semestre. Cette évolution s'explique notamment par un effet de comparaison défavorable, le premier semestre de l'exercice précédent ayant bénéficié du succès commercial du lancement de la Switch 2.

A l'inverse, les ventes d'accessoires ont progressé de 21,3% sur le semestre, tandis que celles de produits dérivés sous licence ont augmenté de 10,8%.

Ces prochains mois, Innelec entend renforcer son positionnement sur les produits à plus forte rentabilité. Le groupe prévoit par exemple de poursuivre sa diversification dans les produits dérivés, avec un intérêt particulier pour les jeux de cartes à collectionner (TCG), ainsi que dans les produits high-tech et le marché de la mémoire. Cette stratégie s'accompagnera de la mise en oeuvre du plan d'économies annoncé en début d'exercice, qui doit permettre de réaliser 1,4 million d'euros d'économies.