Innelec : croissance de 16% du CA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Innelec affiche, au titre du premier trimestre de son exercice 2021-22 (du 1er avril au 30 juin 2021), un chiffre d'affaires de 22 millions d'euros, en progression de 16% par rapport à la même période de l'exercice précédent. 'Malgré le peu de sorties de nouveaux jeux, ce début d'exercice a bénéficié d'une augmentation progressive des volumes de ventes de consoles de dernière génération toujours très attendues', explique-t-il. Au terme de ce premier trimestre en ligne avec les attentes, le distributeur spécialisé dans l'univers du jeu vidéo se déclare 'confiant dans sa capacité à poursuivre en 2021-22 sa stratégie de croissance rentable'.

Valeurs associées INNELEC MULTIMEDIA Euronext Paris +6.90%