Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Innelec: croissance de 12% du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 12/08/2022 à 14:18









(CercleFinance.com) - Innelec annonce avoir enregistré un chiffre d'affaires de 24,6 millions d'euros au titre du premier trimestre de son exercice 2022-23 (avril à juin 2022), soit une progression de 12% par rapport à la même période de l'exercice précédent.



La société précise que son activité gaming jeux video et consoles a progressé de 4%, avec un approvisionnement progressif en consoles de nouvelles générations, tandis que son activité produits dérivés sous licence dans l'univers de l'entertainment a grimpé de 28%.



L'activité accessoires affiche quant à elle une progression de 23%. 'Konix, la marque d'accessoires propriétaire d'Innelec devrait continuer à renforcer son leadership dans les prochains mois avec, entre autres, les produits des nouvelles licences', précise-t-elle.





Valeurs associées INNELEC MULTIMEDIA Euronext Paris +1.43%