Innelec : cession de la participation dans Focus Home

Cercle Finance • 13/07/2020 à 15:52









(CercleFinance.com) - Innelec a annoncé vendredi soir la signature d'un contrat portant sur la cession à Neology Holding de l'intégralité des 164.635 actions Focus Home Interactive détenues, opération qui devrait être finalisée dans les prochaines semaines. Cette cession, pour un prix de 40 euros par action, représente un montant total de 6,58 millions d'euros en cash avec une plus-value attendue d'environ cinq millions. Elle permettra à Innelec de renforcer sa trésorerie, qui était de 22,7 millions à fin juin.

Valeurs associées INNELEC MULTIMEDI Euronext Paris -1.00%