INNATE PHARMA va présenter les progrès de sa stratégie

Les cinq premiers fabricants de vaccins (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Novavax et Johnson & Johnson) devraient fortement bénéficier de cette croissance, même si des incertitudes existent sur les capacités de production. Les fabricants de traitements (Gilead, Eli Lilly et Regeneron notamment) ne devraient pas être en reste.

Par ailleurs, le Professeur Eric Vivier, Directeur Scientifique d'Innate Pharma présentera des données précliniques d'ANKETTM (Antibody-based NK cell Engager Therapeutics), la plateforme propriétaire d'Innate permettant de développer une nouvelle génération de NK Cell Engagers. Ces données ont été présentées lors du congrès de la Fédération des sociétés d'immunologie clinique (Federation of Clinical Immunology Societies - FOCIS) le 10 juin 2021.

Lacutamab est un anticorps anti-KIR3DL2 en cours de développement contre les lymphomes à cellules T. Ces données préliminaires feront l'objet d'une présentation orale au 16ème congrès international des lymphomes malins (International Conference on Malignant Lymphoma, Lugano - 16-ICML) le 22 juin 2021.

Le Pr Bagot présentera les données préliminaires dans le mycosis fongoïde de l'essai de Phase 2 TELLOMAK, évaluant lacutamab, le produit propriétaire le plus avancé de la société.

(AOF) - Innate Pharma tiendra un événement virtuel à destination des investisseurs le mercredi 23 juin 2021. Cet événement comprendra des présentations et une session d'échanges avec l'équipe de management d'Innate Pharma ainsi qu'avec le Pr Martine Bagot M.D., Ph.D., Chef du Service de Dermatologie à l'Hôpital Saint-Louis (Paris).

