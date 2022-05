Innate Pharma : trésorerie jusqu'en 2024

(AOF) - Innate Pharma a réalisé au premier trimestre 2022 un chiffre d'affaires de 2,6 millions d'euros (4,5 millions d'euros pour le premier trimestre 2021). Le chiffre d'affaires provient majoritairement de l'étalement comptable des paiements reçus dans le cadre des accords de collaboration et de licence avec AstraZeneca. La trésorerie de la biotech au 31 mars s'élevait à 131,7 millions d'euros. Elle n'inclut pas le paiement d'étape de 50 millions de dollars à recevoir d'AstraZeneca.

Le traitement du premier patient dans l'essai de Phase 3, PACIFIC-9, évaluant monalizumab dans le cancer du poumon, mené par AstraZeneca, a en effet déclenché un paiement d'étape de 50 millions de dollars. Ce paiement étend la trésorerie de la société jusqu'en 2024.

Des données pour monalizumab ont été partagées par AstraZeneca au congrès de l'AACR et dans le Journal of Clinical Oncology

L’oncologie soutient les performances des laboratoires

L’oncologie a généré 163 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2021 (sur un total pour l’industrie de 613 milliards), en hausse de 11,9 %, selon GlobalData. Sa croissance annuelle moyenne atteint 15,4 % sur les vingt dernières années. Ce segment, qui est de plus en plus compétitif, est dominé par quelques poids lourds tels que MSD (Merck & Co. Inc), Roche, BMS . L ’ immuno-oncologie, la spécialité qui tire ce marché depuis dix ans, soutient la recherche. GlobalData estime que ce segment pourrait atteindre 180 milliards en 2026. Les grands acteurs cherchent à se renforcer sur ce créneau. Pfizer a acquis récemment la biotech ­canadienne Trillium Therapeutics pour 2,3 milliards de dollars. Suite à cette opération, le groupe américain met la main sur deux molécules prometteuses dans le traitement du cancer du sang.