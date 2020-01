INNATE PHARMA : suspension partielle de l'essai sur lacutamab maintenue

Phase II : évaluation de la tolérance et de l'efficacité sur plusieurs centaines de patients pour identifier les effets secondaires.

Phase I : test de la molécule à petite échelle sur les humains pour évaluer sa sécurité, sa tolérance, ses propriétés métaboliques et pharmacologiques.

Innate Pharma travaille actuellement au transfert de la fabrication du produit stérile lacutamab chez un autre sous-traitant. À ce stade, elle estime qu'un nouveau lot de produit clinique certifié BPF pourrait être disponible durant le second semestre 2020.

Le comité indépendant de surveillance des données (IDMC - Independent Data Monitoring Committee) a conclu qu'il n'y avait pas de problèmes de sécurité nouveaux, ni inattendus, liés à lacutamab et que le produit semblait bien toléré par les patients actuellement traités dans l'essai. De plus, l'IDMC a estimé qu'il serait acceptable, si les autorités réglementaires l'autorisent, de continuer à recruter de nouveaux patients dans l'essai Tellomak.

Pour la France, la société est dans l'attente d'un retour final de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM).

L'agence britannique du médicament (MHRA - Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency) a estimé que l'essai peut être poursuivi avec le lot de médicament actuellement disponible.

