Innate Pharma : suspension partielle d'essai aux Etats-Unis Cercle Finance • 09/01/2020 à 09:37









(CercleFinance.com) - Innate Pharma recule de 5% après la décision par la FDA des Etats-Unis d'une suspension partielle de l'essai de Phase II TELLOMAK évaluant l'efficacité et la tolérance de lacutamab (IPH4102) chez les patients présentant un lymphome de type T avancé. Étant donné le besoin médical élevé, les patients déjà recrutés peuvent continuer leur traitement dans le cadre de l'essai après avoir renouvelé leur consentement. Cependant, dans l'attente de la disponibilité d'un nouveau lot certifié BPF, aucun nouveau patient ne peut être recruté. L'agence britannique du médicament a estimé que l'essai peut être poursuivi avec le lot de médicament actuellement disponible. Pour la France, la Société est dans l'attente d'un retour final de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé.

Valeurs associées INNATE PHARMA Euronext Paris -6.90%