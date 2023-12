Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Innate Pharma: résultats finaux positifs pour TELLOMAK information fournie par Cercle Finance • 11/12/2023 à 08:00









(CercleFinance.com) - Innate Pharma annonce les résultats finaux positifs de l'étude de phase II TELLOMAK dans le syndrome de Sézary, à l'occasion du congrès annuel de l'American Society of Hematology (ASH) 2023 qui se tient à San Diego, en Californie.



Les résultats confirment une activité clinique encourageante, des réponses durables et un profil de tolérance favorable de lacutamab chez les patients lourdement prétraités et ayant reçu mogamulizumab, selon la société biopharmaceutique.



'Le recrutement de l'étude TELLOMAK est terminé et le suivi à long terme fournira en temps voulu des données plus matures sur les critères d'évaluation principaux de l'étude', indique Sonia Quaratino, directrice médicale d'Innate Pharma.



