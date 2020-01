Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Innate Pharma : reprise de recrutement autorisé pour Tellomak Cercle Finance • 14/01/2020 à 07:44









(CercleFinance.com) - Innate Pharma annonce que l'ANSM a autorisé la reprise du recrutement de nouveaux patients présentant un syndrome de Sézary ou un mycosis fongoïde (MF) ayant reçu au moins deux lignes de traitement systémique en rechute ou réfractaire, dans l'essai Tellomak. En revanche, l'inclusion de patients atteints de lymphomes T périphériques (LTP) reste suspendue à la disponibilité d'un nouveau lot certifié selon les Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) étant donné l'existence de standard de soin pour cette population de patients. Pour rappel, l'essai de phase II Tellomak, conduit aux Etats-Unis et en Europe, évalue l'efficacité et la tolérance de lacutamab (IPH4102), en monothérapie et en combinaison avec une chimiothérapie standard, chez des patients présentant un lymphome T (LT) avancé.

Valeurs associées INNATE PHARMA Euronext Paris 0.00%