Innate Pharma quadruple son chiffre d'affaires sur 9 mois

(AOF) - Le titre d'Innate Pharma signe la plus forte hausse du SRD à la faveur du bond de ses revenus 9 mois : +14,2% à 2,40 euros Basée à Marseille, la société de biotechnologies au stade clinique spécialisée en immuno-oncologie, a dévoilé un chiffre d'affaires sur cette période de l'ordre de 44,3 millions d'euros comparé à 10,3 millions d'euros à la même période l'an passé. Au 30 septembre 2022, la trésorerie, les équivalents de trésorerie et actifs financiers de la société, s'élevaient à 151,4 millions d'euros.

À la même date, le total de ses passifs financiers ressortait à 43,1 millions d'euros.

Pour la période de neuf mois se terminant le 30 septembre 2022, le chiffre d'affaires d'Innate Pharma provient majoritairement des accords de collaboration et de licence avec AstraZeneca et Sanofi, correspondant à l'étalement comptable sur la période des paiements reçus dans ce cadre.

"La science innovante d'Innate, nos collaborations stratégiques et notre solide position de trésorerie nous permettent de faire progresser un portefeuille d'anticorps, dont plusieurs candidats-médicaments cliniques et précliniques potentiellement " first-in-class " dans des cancers où le besoin médical est important, " commente Mondher Mahjoubi, Président du Directoire d'Innate Pharma.

Avant l'annonce de ses résultats d'activité sur 9 mois, Innate Pharma avait annoncé le démarrage d'un programme At-The-Market (ATM) le 3 mai 2022. Dans le cadre de ce programme la société peut émettre auprès d'investisseurs éligibles un montant brut total allant jusqu'à 75 millions de dollars d'American Depositary Shares (" ADS "), chaque ADS représentant une action ordinaire d'Innate. Au 30 septembre 2022, le montant disponible dans le cadre du contrat de vente s'élève toujours à 75 millions de dollars.

Avec une filiale à Rockville (Maryland, Etats-Unis); Innate Pharma mise sur une approche innovante qui lui a permis de construire un portefeuille propriétaire diversifié et de nouer des alliances avec des sociétés leaders de la biopharmacie comme Bristol-Myers Squibb, Novo Nordisk A/S ou Sanofi ainsi qu'un partenariat multi-produits avec AstraZeneca.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Une course inéluctable aux nouveaux blockbusters

Le brevet du produit vedette de Merck, l'anticancéreux Keytruda, qui représente plus de 35% de ses ventes, arrive à échéance en 2028. En dépit de la perte, depuis 2019, des brevets de ses trois produits vedette (Avastin, Herceptine, Rituxan) Roche a su, lui, renouveler son portefeuille en mettant sur le marché de nouvelles molécules. Toutefois la découverte et le lancement de nouveaux médicaments sont de plus en plus coûteux. AstraZeneca dépense environ 6 milliards de dollars par an en R&D dans une industrie pharmaceutique où la durée de vie d'un brevet ne dure que dix à quinze ans. Cela amène les laboratoires à se désengager de certaines activités. Ainsi J&J, Pfizer, GSK et, sans doute, Novartis prochainement préfèrent se recentrer sur les médicaments de spécialité et abandonnent toute activité annexe.