Innate Pharma: présente des données de Phase 2 Tellomak

(CercleFinance.com) - Innate Pharma a annoncé que les données d'efficacité de l'étude de Phase 2 Tellomak chez les patients présentant un mycosis fongoïde au stade avancé seront de nouveau présentées au congrès annuel de l'EORTC CLTG qui se tient du 21 au 23 septembre 2023 à Leiden, aux Pays-Bas.



Les données confirment l'activité clinique et le profil de tolérance favorable de lacutamab, un anticorps anti-KIR3DL2.



Les données ont été initialement présentées à la 17ème conférence internationale des lymphomes malins (International Conference on Malignant Lymphoma - ICML) à Lugano, en Suisse, en juin 2023.



' Les données sont encourageantes avec un taux de réponse objective globale de 42,9% et 9 réponses chez les patients atteints de mycosis fongoïde exprimant KIR3DL2, une population lourdement traitée, ' a déclaré le Dr Joyson Karakunnel, Directeur Médical d'Innate Pharma par intérim.



' Ces données confirment l'activité clinique précédemment observée avec lacutamab dans cette population de patients et nous attendons avec impatience les résultats finaux de l'essai de phase 2 TELLOMAK au cours du second semestre 2023. '





