Innate Pharma: présente des données de l'essai TELLOMAK

(CercleFinance.com) - Innate Pharma a annoncé que son anticorps anti-KIR3DL2, lacutamab, a établi des réponses cliniques chez les patients présentant un mycosis fongoïde dans l'essai de Phase 2 TELLOMAK.



Les résultats seront présentés par le Pr Martine Bagot, Chef du Service de Dermatologie à l'Hôpital Saint-Louis (Paris), lors d'une présentation orale au congrès annuel de l'EORTC CLTG qui se tient du 22 au 24 septembre 2022 à Madrid.



Les résultats montrent un taux de réponse objective global de 28,6% (intervalle de confiance [CI], 13,8-50,0) chez les patients présentant un mycosis fongoïde exprimant KIR3DL2 (n=21), dont 2 réponses complètes et 4 réponses partielles. Les résultats de la cohorte de patients n'exprimant pas KIR3DL2 sont également présentés.



' Nous sommes ravis de voir que lacutamab continue de démontrer une activité clinique chez les patients présentant un mycosis fongoïde et lourdement prétraités, ce qui confirme notre hypothèse que cet anticorps anti-KIR3DL2 pourrait apporter un bénéfice clinique aux patients dont la tumeur exprime cette cible. ' commente Joyson Karakunnel, Directeur Médical d'Innate Pharma.



' Nous sommes impatients de partager les données finales de l'essai de Phase 2 TELLOMAK dans le syndrome de Sézary et le mycosis fongoïde en 2023 tout en faisant progresser les deux essais cliniques additionnels en cours avec lacutamab dans le lymphome T périphérique. '





