Innate Pharma : présente de nouvelles données à l'ESMO-IO

(CercleFinance.com) - Innate Pharma va présenter de nouvelles données pour monalizumab au congrès de l'ESMO Immuno-Oncologie 2021 (ESMO-IO). Le groupe présentera de nouvelles données de Phase 2 de la combinaison de monalizumab, cetuximab et durvalumab dans le cancer de la tête et du cou lors d'une présentation orale. ' Monalizumab est un anticorps inhibiteur de point de contrôle immunitaire potentiellement ' first-in-class ', ciblant les récepteurs NKG2A exprimés sur les lymphocytes cytotoxiques NK et T CD8 infiltrés dans la tumeur ' indique le groupe. Par ailleurs, le Pr Eric Vivier, Directeur Scientifique d'Innate Pharma, donnera une conférence dans le cadre d'une session sur la biologie des cellules NK.

Valeurs associées INNATE PHARMA Euronext Paris -5.61%