Innate Pharma : présentation de données prévue à l'ASCO20

(CercleFinance.com) - Innate Pharma annonce la présentation de nouvelles données pour monalizumab, son produit le plus avancé sous partenariat, au congrès virtuel de l'ASCO20 qui se tiendra du 29 au 31 mai, présentation portant sur une extension de cohorte de type Phase II. Cette dernière explore la combinaison monalizumab-cetuximab chez les patients présentant un cancer de la tête et du cou en rechute ou métastatique et préalablement traités par une chimiothérapie à base de sels de platine ainsi qu'une immunothérapie anti-PD-(L)1. Dans l'expansion de cohorte, un taux de réponse globale de 20% a été observé chez des patients précédemment traités par une immunothérapie anti-PD-(L)1. Ces données confirment les observations préliminaires d'efficacité dans cette sous-population.

Valeurs associées INNATE PHARMA Euronext Paris -5.51%