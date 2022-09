Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Innate Pharma: plusieurs présentations au congrès de l'ESMO information fournie par Cercle Finance • 05/09/2022 à 14:44









(CercleFinance.com) - Innate Pharma a annoncé lundi son intention d'effectuer plusieurs présentations à l'occasion du congrès de l'ESMO, une conférence consacrée à l'oncologie qui s'ouvrira en fin de semaine à Paris.



La société de biotechnologies explique qu'elle a notamment prévu un 'poster' ce dimanche devant expliquer la conception de son essai de Phase 1b en cours sur le lacutamab évalué en monothérapie dans le lymphome T périphérique.



Le Pr Eric Vivier, le directeur scientifique de l'entreprise, animera le lendemain une présentation orale sur les anticorps multispécifiques et la plateforme Anket pour l'activation spécifique antigènes-dépendant des cellules NK.



Cette technologie doit permettre de créer une nouvelle classe entière de molécules induisant une immunité synthétique contre le cancer.



Le lundi aura également lieu une présentation concernant l'essai de Phase 2 sponsorisé par AstraZeneca évaluant durvalumab en néoadjuvant seul ou en combinaison avec d'autres agents, dont monalizumab, chez des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules opérable et au stade précoce.



Cette thématique fera l'objet d'une mini-présentation orale sur les effets pharmacodynamiques et la dynamique de l'ADN tumoral circulant observées durant l'étude.



A la Bourse de Paris, l'action Innate lâchait 4,7% lundi, amplifiant le replu du marché parisien qui cédait autour de 1,7%.





Valeurs associées INNATE PHARMA Euronext Paris -3.78%