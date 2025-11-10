 Aller au contenu principal
Innate Pharma, plus forte hausse du SRD à la mi-séance du lundi 10 novembre 2025
information fournie par AOF 10/11/2025 à 12:32

(AOF) - Innate Pharma (+19,55%, à 1,822 euro)

Innate Pharma a annoncé que la FDA avait finalisé la revue du protocole de l'essai confirmatoire de Phase 3 de lacutamab dans les lymphomes T cutanés (LTC) sans commentaires supplémentaires, autorisant ainsi le démarrage de l'étude. Les données de Phase 2 de l'essai Tellomak dans les LTC ont démontré une activité durable, un profil de tolérance favorable ainsi qu'une amélioration de la qualité de vie des patients. Avec cette réponse de la FDA, la Société progresse vers le lancement de l'étude confirmatoire Tellomak 3 au premier semestre 2026.

