Innate Pharma : perte nette au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Innate Pharma publie une perte nette de 10,3 millions d'euros pour le premier semestre 2020, contre un bénéfice de 13,2 millions un an auparavant, avec un résultat opérationnel passé de +9,5 à -8,3 millions d'une année sur l'autre. Les charges opérationnelles sont restées pratiquement stables à 46 millions d'euros, alors que les produits opérationnels ont diminué à 36,7 millions, principalement en raison de moindres revenus des accords de collaboration et de licence. La société biopharmaceutique revendique une situation de trésorerie, équivalents de trésorerie et actifs financiers de 184,6 millions d'euros au 30 juin 2020, à comparer à 255,9 millions au 31 décembre 2019.

