Innate Pharma: option de licence levée par Sanofi

(CercleFinance.com) - Innate Pharma et Sanofi annoncent que Sanofi a levé son option de licence pour un programme de NK Cell Engager dans les tumeurs solides, issu de la plateforme ANKET d'Innate, conformément aux termes de l'accord de licence conclu en décembre 2022.



Après une période de collaboration de recherche, Sanofi sera responsable du développement, de la fabrication et de la commercialisation des produits. Il conserve une option de licence pour une cible additionnelle ANKET conformément à l'accord.



Innate recevra un paiement de 15 millions d'euros pour la levée de cette option. Il est éligible à des paiements d'étapes liés à l'atteinte d'objectifs, ainsi qu'à des redevances sur les potentielles ventes nettes pouvant atteindre 1,35 milliard d'euros.





